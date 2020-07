Bayer Leverkusen: Lars Bender denkt an Karriere-Ende nach vielen Verletzungen

Lars Bender musste in seiner Karriere schon sehr viele Verletzungen wegstecken. Nun spricht der Bayer-Kapitän offen über ein baldiges Karriere-Ende.

Lars Bender hat in seiner Karriere schon etliche Verletzungen weggesteckt.

"Es gibt Gedanken, ob es die letzte Saison wird", sagte Bender auf einer Pressekonferenz am Freitag. Er wolle nicht näher auf seine Abschieds-Gedanken eingehen, die jüngsten Verletzungen seien jedoch ein "Stich ins Herz" gewesen.

Laut transfermarkt.de fiel der ehemalige Nationalspieler in seiner bisherigen Laufbahn ganze 1.150 Tage lang verletzt aus.

Bender will Europa League gewinnen

"Klar, dass das Narben gibt. Natürlich macht man sich da Gedanken über gewisse Konsequenzen", sagte Bender, der mit Bayer in dieser Saison noch in der Europa League um den Titel mitspielen will.