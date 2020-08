Anzeige

Angelo Dundee: Wie der Trainer Muhammad Ali prägte Für ihn nahm Ali Vorwürfe in Kauf

Muhammad Ali und sein Trainer Angelo Dundee © Imago

M. Hoffmann

Box-Legende Muhammad Ali misstraute der weißen Mehrheit in den USA. Die legendäre Ausnahme: Meistertrainer Angelo Dundee, der nicht nur ihm zu Ruhm verhalf.

"Der weiße Mann ist der Teufel", sagte Muhammad Ali einst in einem berühmten Interview mit dem englischen Talkmaster Michael Parkinson.

Das tief verwurzelte Rassismus-Problem in Amerika, das die in Zeiten der Rassentrennung aufgewachsene Box-Legende selbst immer wieder am eigenen Leib zu spüren bekommen hatte, hatte ihn in dieser Hinsicht verbittert und radikalisiert. Natürlich, es gebe auch Gutmeinende, so der Tenor des legendären Auftritts - aber vertrauen könne er im Zweifel eben nicht darauf.

Anzeige

Umso bemerkenswerter ist vor diesem Hintergrund seine Beziehung zu einem Mann, der von seinem Misstrauen ausgenommen war: Angelo Dundee, seinem weißen Trainer.

Zwar bestand Ali seinerzeit auf der Feststellung, dass Dundee kein "Freund" sei, sondern ein "Gefährte". Der "Greatest" liebte seinen Gefährten allerdings erklärtermaßen innig und blieb ihm treu bis zum Ende. Auch in politisch aufgeheizten Zeiten, in denen das einigen von Alis Freunden ein Dorn im Auge war.

"Ich bin der Größte": Kein Boxer sorgte mit solch großen Sprüchen und noch größeren Erfolgen für mehr Aufsehen als Muhammad Ali. Vor 50 Jahren, am 25. Februar 1964 wurde er zum ersten Mal Schwergewichtsweltmeister. SPORT1 blickt in Bildern auf seine Karriere zurück © Getty Images 1954: Aus Wut über den Diebstahl seines Fahrrads beginnt Ali im zarten Alter von zwölf Jahren mit dem Boxtraining. Sein Coach ist Joe Martin, ein Polizist aus Louisville/Kentucky. Für seinen Debütkampf als Amateurboxer erhält er eine Gage von sage und schreibe vier Dollar © imago 1964: Mit dem Selbstvertrauen einer makellosen Bilanz von 19 Siegen in 19 Kämpfen geht Ali in seinen ersten richtig großen Fight gegen Schwergewichts-Champion Sonny Liston © imago "Der Mann kann nicht sprechen. Der Mann kann nicht kämpfen. Der Mann braucht Sprachunterricht. Der Mann braucht Boxunterricht. Und wenn er gegen mich kämpft, braucht er Fallunterricht", klopft Ali schon im Vorfeld munter Sprüche. Und tatsächlich: Liston gibt nach der sechsten Runde auf, Ali ist Weltmeister © imago Anzeige 1964: Nur 41 Tage nachdem er sie kennengelernt hat, heiratet Ali das Fotomodel Sonji Roi. Zwei Jahre später lassen sie sich wieder scheiden © imago 1966: Karl Mildenberger ist der erste deutsche Herausforderer in einem WM-Kampf im Schwergewicht seit Max Schmeling. In Frankfurt unterliegt er Ali jedoch in der zwölften Runde © imago 1970: Nachdem er wegen Wehrdienstverweigerung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden und nur gegen Kaution auf freiem Fuß geblieben war, ihm zugleich aber auch die Boxlizenz entzogen wurde, verkündet Ali sein Comeback © imago 1971: Nachdem er mit zwei Aufbaukämpfen in den Ring zurück gekehrt ist, stellt sich Ali dem noch unbesiegten Weltmeister Joe Frazier. Das Duell wird als "Boxkampf des Jahrhunderts" bezeichnet und kann die hohen Erwartungen auch erfüllen. Nach 15 spektakulären Runden steht Frazier als Sieger fest © Getty Images Anzeige 1974: Im "Rumble in the Jungle" gegen George Foreman erhält Ali eine neue Chance. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und der grandiosen Bilanz seines Gegners, der in 40 Profikämpfen noch keine einzige Niederlage kassierte, gilt er als krasser Außenseiter ? © imago ? doch Ali überzeugt mit einer taktischen Meisterleistung und feiert einen K.o.-Sieg in der achten Runde. Sieben Jahre nachdem ihm der Titel aus politischen Gründen aberkannt wurde, ist Ali wieder Weltmeister © imago 1975: Zum dritten Mal in seiner Karriere trifft Ali auf Joe Frazier. Das Duell in Manila (Philippinen) gilt bis heute als einer der besten Schwergewichts-Kämpfe aller Zeiten. Nach einem heftigen Schlagabtausch lässt Fraziers Coach Eddie Futch den Kampf in der 14. Runde abbrechen, Ali verteidigt seinen Titel © imago 1975: Ali trennt sich von seiner zweiten Ehefrau Belinda, mit der er vier seiner neun Kinder hat. Zwei Jahre später heiratet er Veronica Porche, die seine Tochter Laila zur Welt bringt © imago Anzeige 1978: Ali boxt innerhalb von sieben Monaten gleich zwei Mal gegen Leon Spinks. Zunächst kassiert er gegen den Olympiasieger von 1976 eine bittere Niederlage, später revanchiert er sich aber und wird zum dritten Mal Weltmeister. Anschließend verkündet der inzwischen 36-jährige Ali seinen Rücktritt vom aktiven Boxgeschehen © imago 1980: Ali will es doch nochmal wissen und kehrt in den Ring zurück, unterliegt aber seinem früheren Sparrings-Partner Larry Holmes. Am 11. Dezember 1981 verliert Ali auf den Bahamas auch noch gegen Trevor Berbick und beendet somit endgültig seine Karriere © Getty Images 1982: Ali, überzeugter Unterstützer der Emanzipationsbewegung der Afro-Amerikaner, trifft Papst Johannes Paul II. © imago 1996: Bei den Olympischen Spielen in Atlanta entzündet Ali das Feuer. Bei dieser Gelegenheit bekommt er auch einen Ersatz für die Medaille überreicht, die er 1960 verloren hatte © Getty Images Anzeige Bereits 1984 wird bei Ali das Parkinson-Syndrom diagnostiziert. In der Folgezeit setzt ihm die Krankheit immer mehr zu, seine Auftritte in der Öffentlichkeit werden seltener © imago

Muhammad Ali und Angelo Dundee hielten zueinander

Ali hielt zu seinem Mentor, obwohl die "Nation of Islam", der Ali anhing, ihn zeitweise vehement aufgefordert hatte, Dundee loszuwerden und einen schwarzen Trainer zu verpflichten. Für Dundee aber nahm Ali Vorwürfe vermeintlicher Inkonsequenz in seiner Haltung in Kauf.

"Er ließ mich immer genau der sein, der ich sein wollte, und er war loyal. Dewegen liebe ich Angelo", schrieb er 2008 als Vorwort in Dundees Buch "Axis of Greatness". Dundee stand Ali ebenfalls stets bei, als der wegen seiner politischen Ansichten und Aktivitäten von weiten Teilen des konservativen Amerikas geächtet war.

Ali sei ein guter Mensch, das zähle, vermittelte Dundee stets. Seine Religion und sein Privatleben gingen ihn nichts an, sagte der Katholik Dundee stets (wobei er zu Beginn von Alis Karriere das FBI über dessen Verbindungen zur NOI in Kenntnis setzte).

Aus sportlicher Sicht wäre es absurd gewesen, wenn Ali sich von dem Mann getrennt hätte, der untrennbar mit Alis großer Karriere, seinen unvergessenen Rivalitäten mit Joe Frazier, George Foreman und Co. verbunden war.

Schicksalhafte Begegnung im Fifth Street Gym

Angelo Dundee kam am 30. August 1921 als Angelo Merena in Philadelphia zur Welt, den Namen Dundee gab er sich später als Hommage an den damaligen US-Meisterboxer Johnny Dundee.

Anzeige

Den Sohn italienischer Einwanderer zog es in jungen Jahren nach New York, wo er Ende der 40er Jahre sein Handwerk im "Stillman's Gym" lernte, der sagenumwobenen Trainingsstätte von Lou Stillman, in der auch Joe Louis und Rocky Marciano ein- und ausgegangen waren.

Angelo und sein älterer Bruder Chris zogen schließlich weiter nach Miami und eröffneten 1950 im Herzen von Floridas Partymeile ihr "Fifth Street Gym", das ebenso legendär werden sollte.

Zu den jungen Boxern, auf die die Dundees damals trafen, zählte ein gewisser Cassius Clay, der ihnen nicht nur athletisch, sondern auch durch sein Selbstbewusstsein und seine Willensstärke imponierte. Der Rest ist Sporthistorie.

Auch George Foreman und "Sugar" Ray Leonard trainiert

Angelo Dundee führte Clay zum WM-Gewinn über Sonny Liston 1964, war sein Vertrauensmann und Stratege hinter allen großen Triumphen, die folgen sollten: dem im "Rumble in the Jungle" gegen Foreman, dem im unfassbar brutalen "Thrilla in Manila" gegen Frazier, der Ali zwischenzeitlich entthront hatte.

Der "Michelangelo des Boxens" (New York Times) entwickelte zusammen mit Ali dessen revolutionäre Ringtaktiken, wie etwa das "Rope a Dope", mit dem er Foreman zur Verzweiflung trieb. Der unterlegene Rivale warf Dundee damals vor, die Seile zu Alis Vorteil manipuliert zu haben - was er später zurücknahm.

Ironie der Boxgeschichte: Dundee war später Foremans Trainer, als der in den Neunzigern zum ältesten Schwergewichts-Champ aller Zeiten wurde - stand in seiner Ecke beim späten Fight gegen Evander Holyfield, dem WM-Gewinn gegen Michael Moorer und beim Skandal-Kampf gegen Axel Schulz.

Neben Ali und Foreman führte Angelo Dundee 13 weitere Boxer zum WM-Titel, unter ihnen "Sugar" Ray Leonard, der aus Dundees Sicht Alis Qualitäten am nächsten kam.

Angelo Dundee (r.) verhalf auch "Sugar" Ray Leonard (l.) zu großem Ruhm

Anzeige

Dundee sah Klitschkos hinter Ali, Frazier, Foreman

Bis zuletzt waren Dundees Qualitäten gefragt: Oscar de la Hoya engagierte ihn als Berater für seinen Fight gegen Floyd Mayweather, die Macher des Hollywood-Films "Das Comeback" ("Cinderella Man") für das Training von Hauptdarsteller Russell Crowe und für einen Gastauftritt.

Gerne hätte Dundee in seinen letzten Lebensjahren auch noch einen neuen Schwergewichts-Weltmeister geformt, der die damalige Dominanz von Vitali und Wladimir Klitschko brechen hätte sollen.

Die Klitschkos sah Dundee nicht auf dem Niveau der Größen seiner Zeit, zu langsam und zu wenig beweglich wären sie im Verhältnis gewesen, als dass sie Foreman, Frazier, Larry Holmes in ihrer Blütezeit hätten besiegen können. Ali natürlich erst recht nicht.

Friedlicher Tod vier Jahre vor Ali

"Muhammad war der kompletteste Fighter, er konnte einfach alles", sagte Dundee wenige Monate vor seinem Tod der Welt.

Bis zuletzt hatte er regelmäßigen Kontakt zu Ali, die Parkinson-Tragödie um den 20 Jahre jüngeren Weggefährten - die durch den riskanten Kampfstil des Erfolgsgespanns begünstigt wurde - nahm auch ihn schwer mit.

Muhammad Ali und Angelo Dundee im Jahr 2003