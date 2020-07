Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn über Geld im Fußball

Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn sprechen über die Probleme in Corona-Zeiten © Imago

Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge sprechen über die Schwachstellen im Profigeschäft Fußball und nehmen auch die UEFA in die Pflicht.

Rummenigge fordert neues Financial Fairplay

Der Vorstands-Boss plädiert daher für einen wirksameren Gehaltsdeckel in den europäischen Ligen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern.

Das so genannte Financial Fairplay müsse dazu "neu, seriöser und nachhaltiger aufgestellt werden", führte Rummenigge aus. Das müsse der europäische Verband UEFA jetzt in Zusammenarbeit mit dem gesamten Fußball leisten.