Skispringen: Andreas Wellinger befürchtet beschissene Saison

"Klar war die Verletzung in Australien blöd", gibt der Team-Olympiasieger von 2014 zu: "Aber wegen Corona hätte ich eh nicht viel machen können." Mit dem Heilungsverlauf ist der Team-Olympiasieger von 2014 aber zufrieden. "Ich hätte nicht gedacht, dass es schon wieder so gut läuft", sagte er.

Wellinger: Dieser Mist soll nicht nochmal passieren

Behandelt wurde Wellinger unter anderem in einem Rehazentrum in Thalgau. "So etwas wie dort gibt es in ganz Europa wahrscheinlich kein zweites Mal", schwärmt er.