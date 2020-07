WWE SmackDown: Jeff Hardy besiegt Rivale Sheamus in Bar Fight

Die Wrestling-Ikone trat beim Main Event von SmackDown in einem Bar Fight gegen seinen ewigen Rivalen Sheamus an , der ihn zuletzt immer wieder provoziert und als Alkoholiker bezeichnet hatte.

Die Liga präsentierte den Fight in der "Irish Shannon's" Bar in Orlando einmal mehr als cineastischen Mini-Film. Dabei gab es auch erneut eine Ekelszene zu sehen, als Sheamus Hardys Kopf in der Toilette der Bar in ein Urinal drückte. (Sheamus im SPORT1-Interview: Warum er den BVB liebt)