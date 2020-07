Serie A: Atalanta Bergamo - AC Mailand 1:1, Calhanoglu trifft

Atalanta Bergamo bleibt in der Serie A im Titelrennen. Durch das Unentschieden gegen den AC Mailand ist die Chance auf die Meisterschaft aber nur noch gering.

Der deutsche Legionär Robin Gosens hat in der italienischen Serie A mit Atalanta Bergamo die letzte kleine Chance auf die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte gewahrt.

Die Lombarden kamen zum Auftakt des drittletzten Spieltages im Spitzenspiel bei AC Mailand zu einem 1:1 (1:1) und können bei fünf Punkten Rückstand theoretisch immer noch an Spitzenreiter Juventus Turin vorbeiziehen ( DATENCENTER: Die Tabelle ).

Inter kann Bergamo überholen

Im Kampf um die Vize-Meisterschaft könnte Inter Mailand am Samstag mit einem Sieg beim CFC Genua allerdings vorbeiziehen. Auch der AC Mailand droht durch das Remis abzurutschen und seinen Europa-League-Platz am Samstag an den SSC Neapel zu verlieren. Zumindest blieben die Rossoneri ebenso wie Bergamo auch im zehnten Ligaspiel nach dem Restart ungeschlagen.