Coupe de France: Paris Saint-Germain feiert Pokalsieg - Mbappé und Kehrer verletzt

Mbappé und Kehrer verletzt raus

Der Kapitän des Liga-17. hatte Superstar Kylian Mbappé in höchstem Tempo brutal am Knöchel getroffen, der Weltmeister musste daraufhin schwer humpelnd vom Platz, zuvor war bereits Thilo Kehrer verletzt ausgewechselt worden. Vor allem das Verletzungsdrama um Mbappé könnte PSG im Hinblick auf das Finalturnier der Champions League noch sehr wehtun.

Diagnosen stehen aus

Dafür wird sich die Tuchel-Elf sowohl im Finale im Ligapokal gegen Olympique Lyon am 31. Juli als auch im Finalturnier der Champions League in Lissabon aber steigern müssen. Ob Mbappé dann dabei sein kann, scheint offen. Der Angreifer kehrte in der zweiten Halbzeit auf Krücken und mit einer Schiene am Sprunggelenk auf die Bank zurück. Auch bei Kehrer steht eine Diagnose aber noch aus.