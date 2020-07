World Matchplay: Van den Bergh besiegt Lewis, Durrant fordert Van der Voort

Beim World Matchplay in Milton Keynes ( Darts World Matchplay auf SPORT1 im Free-TV und im Stream ) geht das Märchen von Dimitri Van den Bergh weiter. Auch der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis war dem überragenden Scoring des Belgiers nicht gewachsen und musste sich am Ende mit 12:16 geschlagen geben.

Wohin die Reise in diesem Match gehen würde, machte der 26-Jährige spätestens in Leg drei klar. Nach zwei verlorenen Anwürfen zum Auftakt brachte er als erstes den eigenen Anwurf durch - und das auf äußerst beeindruckende Art und Weise. Ein 164er Checkout krönte er mit einem Bulls Eye zur 2:1 Führung.

Danach spielte er sich in einen wahren Rausch und zog auf 6:1 davon. In dieser Phase konnte der "Jackpot", der seinerseits gutes Darts spielte, nur noch chancenlos zuschauen, wie seinem Kontrahenten alles gelang.

Van den Bergh verrät Erfolgsrezept bei SPORT1

Erst beim Stand von 4:10 fand Lewis wieder zurück ins Spiel und konnte auf 7:10 verkürzen. Aber Van den Bergh war an diesem Tag nicht mehr zu gefährden. Zu stark war seine Checkout-Quote mit über 41 Prozent. Dazu überzeugte er auch mit elf 180ern. Zuvor gelangen ihm in zwei Matches insgesamt nur neunmal drei perfekte Darts.

Nach dem Match verriet Van den Bergh im Gespräch mit SPORT1, wie er sich sein erstes Halbfinalticket bei einem Major sichern konnte. "Ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe mit Max (Hopp/Anm.d.Red) schon öfter darüber gesprochen. Wir haben es in uns. Wir müssen jetzt nur diesen Schritt bei einem Major machen. Deswegen habe ich nach Spiel zwei etwas geändert. Ich habe mich eine halbe Stunde vor dem Match ans Dartsboard gestellt, um lockerer zu werden. Und auf einmal kann ich alles machen was ich will."