Road To Timmendorfer Strand: Peter und Georg Wolf in Düsseldorf noch ungeschlagen

Peter und Georg Wolf kämpfen in Düsseldorf um die DM-Qualifikation © Imago

Bei der Road-to-Timmendorfer-Strad-Event in Düsseldorf machen die DM-Qualifikanten den Auftakt. Für Peter und Georg Wolf geht es nach Tag eins um den Gruppensieg.

Auftakt der Männer zur "Road To Timmendorfer Strand"!

Nachdem die Frauen am vergangenen Wochenende bereits aus der Corona-Zwangspause zurückgekehrt sind, baggern und schmettern sich nun auch die Männer wieder durch den Sand. ( Road to Timmendorfer Strand: Samstag und Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream )

In Düsseldorf legten die acht Teams los, die um die Tickets zur Deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Strand kämpfen. Am Ende des Tages können sich vor allem drei Teams berechtigte Hoffnungen auf die begehrten Tickets machen. Sowohl Dollinger/Kulzer als auch Pfretzschner/Sievers und die Wolf-Brüder konnten ihre beiden Spiele gewinnen.