Premier League: Saison 2020/21 startet am 12. September

Der 1. Spieltag der Premier-League-Saison 2020/21 wird am 12. September stattfinden © Imago

Die Premier League kehrt am zweiten September-Wochenende aus der kurzen Sommerpause zurück. Die Pokalwettbewerbe sind noch nicht neu terminiert.

Die kommende Saison der englischen Premier League startet am 12. September. Das gab die Liga am Freitag offiziell bekannt. Enden soll die Spielzeit am 23. Mai 2021.