Tennis: Yannick Hanfmann gewinnt DTB-Turnierserie

Yannick Hanfmann hat sich den Gesamtsieg bei der Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) gesichert. Der 28-Jährige setzte sich am Freitag im Finale in Großhesselohe gegen Oscar Otte durch, der beim Stand von 5:7, 1:2 aufgrund einer Verletzung am rechten Fuß aufgeben musste.