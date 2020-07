Misfits Gaming kooperiert mit Miami Heat und Orlando Magic

Misfits Gaming werden in Zukunft mit den Miami Heat und Orlando Magic enger kooperieren. Der Ausbau von Märkten und Geschäftspartnern steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit.

Misfits setzen auf NBA-Expertise

Sowohl die Miami Heat als auch die Orlando Magic unterstützen seit längerem den eSport in unterschiedlichen Bereichen. Zudem leiten beide Organisationen ihre eigenen Teams in der Basketball-Simulation NBA 2K. Der neue Deal erlaubt beiden Teams Rechte, Marken und Eigentum von Misfits Gaming zu nutzen, um die eigenen Marken zu stärken oder Partnerschaften zu schließen. Außerdem wollen sie die Misfits bei Marketing, Werbung, digitalen Vertrieb und Sponsoring fördern. Auf der anderen Seite erhält die Misifts Gaming Group (MGG) Kontakte zu NBA-Partnern, potenziellen Sponsoren und eine Beteiligung an zukünftigen Abkommen.