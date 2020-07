Medien: 1. FC Nürnberg holt Dieter Hecking und Przondziono zurück

Der Club war bei seiner personellen Neuausrichtung auch an Benjamin Schmedes (35) vom VfL Osnabrück interessiert gewesen. Die Niedersachsen gaben am Freitag allerdings bekannt, dass ihr Sportdirektor seinen bis 2021 laufenden Vertrag erfüllen wolle. Schmedes sagte, er stehe "unter den aktuellen Umständen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung". Am Mittwoch hatte er Marco Grote als neuen Osnabrücker Cheftrainer für den zum HSV abgewanderten Daniel Thioune verpflichtet.