EM-Quali: DFB-Frauen am 19. September in Essen gegen Irland

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Länderspiel nach der Corona-Zwangspause am 19. September (14.00 Uhr) in Essen gegen Irland.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Ursprünglich hätte das fünfte Qualifikationsspiel für die EM 2022 in England am 11. April in Münster stattfinden sollen.