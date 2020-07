Handball: Super Cup in Düsseldorf soll vor Zuschauern stattfinden

Die Saisoneröffnung der Handball Bundesliga (HBL) mit dem Super Cup soll am 26. September vor Zuschauern stattfinden.

Die Begegnung zwischen Meister THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt findet im ISS Dome in Düsseldorf statt und soll um 20.30 Uhr angeworfen werden. Dies teilte die HBL am Freitag mit.

Demnach liegt das Hygiene- und Betriebskonzept für die Multifunktionsarena in Düsseldorf den zuständigen örtlichen Behörden zur Prüfung vor und beinhalte unter Berücksichtigung erforderlicher Schutzmaßnahmen eine Kapazität zwischen 2.000 und 6.000 Zuschauern. "Die Sicherheit der Besucher, Sportler und Mitarbeiter hat dabei oberste Priorität und wird durch das Hygiene- und Betriebskonzept, angepasst an den aktuellen pandemischen Level, gewährleistet sein", hieß es in der Mitteilung.