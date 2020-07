League of Legends: LEC Woche 6: Schafft G2 die Kehrtwende?

Sieben Spiele vor Ende der regulären Saison steht G2 Esports auf einem enttäuschenden sechsten Platz in der LEC-Tabelle. Kommt der Champion noch einmal zurück?

Insgesamt noch drei Spieltage bis zu Playoffs. Genug Zeit, um sich mit einem guten letzten Saisondrittel in eine aussichtsreiche Position für die Endrunde zu bringen. Zwischen Platz 3 und 9 liegen nur zwei Siege, die Abstände zwischen den einzelnen Teams sind gering. Die Chancen sich mit guten Performances weiter hoch in der Tabelle zu spielen entsprechend groß.

Die aktuelle LEC-Tabelle in der Übersicht

Mittendrin im Getümmel: die Titelverteidiger von G2 Esports. Der amtierende Champion liegt mit einer Bilanz von 5:6 auf dem sechsten Platz. Dem letzten, der zu einer Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Eine zu diesem Zeitpunkt des Splits sehr ungewöhnliche Situation für das Team, das die europäischen League-of-Legends-Szene in den letzten Jahren fast nach belieben dominiert hat. Der Champion wankt . Wie ernst die Lage bei G2 tatsächlich ist, darüber wird der kommende Spieltag Aufschluss geben.

Erst ganz unten, dann ganz oben

Nachdem der Champion letzte Woche beide Spiele verloren hat, sollte an diesem Spieltag möglichst das Maximum an Siegen herausgeholt werden, um gar nicht erst darüber nachdenken zu müssen, was passieren würde, wenn der amtierende Meister die Playoffs tatsächlich verpassen sollte.