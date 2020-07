Goldener Schuh: Robert Lewandowski wäre einzig verdienter Sieger

Auch wenn Juventus die vorzeitige Krönung am Donnerstagabend verpasst hat : Die zur Meisterschaft fehlenden drei Punkte werden die Turiner an den verbleibenden drei Spieltagen schon einsammeln.

Immobile und Ronaldo jagen Lewandowski

In dieser Wertung führt aktuell Robert Lewandowski mit 34 Treffern. Nachdem sich in England vor dem letzten Spieltag niemand mehr aufdrängt und alle anderen Topligen bereits beendet sind, stellt sich nur noch die Frage: Wer kann den Bayern-Stürmer noch vom Thron stürzen - Immobile oder Ronaldo?

Der einzig verdiente Titelträger für die vom Verband "European Sports Media" vergebene Auszeichnung heißt in diesem Jahr Robert Lewandowski.

Goldener Schuh hat eine Schwachstelle

Denn die Wertung hat eine entscheidende Schwachstelle: Zwar wird mithilfe eines Länderfaktors über die UEFA-Fünfjahreswertung die Ligenstärke berücksichtigt, Tore in den Top-5-Ligen daher beispielsweise doppelt gewertet.

Dass die Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1 allesamt 38 Spieltage bestreiten, während in der Bundesliga nur 34 Partien absolviert werden, findet jedoch keine Berücksichtigung.

Zu behaupten, die Bundesliga-Knipser hätten in den vergangenen Jahren deshalb immer das Nachsehen gehabt, würde angesichts der Zahlen von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo allerdings fast schon an Gotteslästerung grenzen.

48 Tore wie Ronaldo 2014/15 für Real Madrid oder gar 50 Treffer wie Messi in der Saison 2011/12 hätte in jüngerer Vergangenheit in Deutschland auch mit vier zusätzlichen Spieltagen kein Stürmer erreicht.