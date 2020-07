Bei Thiago-Abgang: So plant der FC Bayern München ihn zu ersetzen

Thiago will den FC Bayern verlassen. Zwar suchen die Münchner nach einem Mittelfeldspieler, dass der Spanier 1:1 ersetzt wird, ist aber unwahrscheinlich.

"Er möchte schon in diesem Jahr einen Transfer vollziehen."

Karl-Heinz Rummenigge hat mit dieser Aussage am Donnerstag Klarheit in der Personaldiskussion um Thiago geschaffen. Der 29-jährige Spanier will seinen 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und plant einen vorzeitigen Abgang.