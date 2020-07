NFL: Unendlicher Vertrags-Poker um Dak Prescott von Dallas Cowboys

Prescott setzt sich als Rookie durch

Seit 2016 spielt Prescott für das Team aus Texas. Die Cowboys hatten ihn seinerzeit in der vierten Runde gedraftet. Im Kampf um den Platz hinter dem legendären Tony Romo setzte er sich gegen Quarterback-Kollege Jameill Showers durch. Seit dem Rücktritt von Romo gibt Rayne Dakota Prescott, wie der Spielmacher mit vollem Namen heißt, im AT&T Stadium den Ton an.

Noch in seiner Rookiesaison wurde der Quarterback in den Pro Bowl und zum NFL Rookie of the Year gewählt.