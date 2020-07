FIFA 21: Karrieremodus-Verbesserungen und Ultimate-Team-Koop

Erling Haaland blickt wohl noch skeptisch auf die angekündigten Neuerungen in FIFA 21 © EA Sports

Seit Jahren hinkt der Karrieremodus in FIFA hinterher. Zu wenige Management-Möglichkeiten, repetitive Mechaniken, langweilige Transfers und keine ordentliche Spielsimulation. Zumindest das wird sich ganz sicher ändern, EA Sports verspricht aber noch mehr.

Ultimativer Koop

Während abgesehen von einigen vereinzelten Ländern aktuell nichts darauf hindeutet, dass die Packs-Mechanik und der Handel zwischen Zeit und Geld bald ein Ende hat, bringt FIFA 21 eine doch recht häufig gewünschte Neuerung mit. Im kommenden Ableger wird es möglich sein in FIFA Ultimate Team zu zweit auf Torejagd zu gehen. Ganz simpel einen Freund einladen und ab in die Division Rivals oder Squad Battles. Die Weekend League bleibt erwartungsgemäß ein reiner Solomodus. Ob die Koop-Variante ähnlich wie bei den Seasons ein separater Modus sein wird, ist noch nicht bekannt.

Zudem kündigte EA an, dass die FUT-Vereine wieder auf die nächste Konsolengeneration mitgenommen werden können. Und Eric Cantona kommt als Legende.

Simulation 2.0

Freunde des Karrieremodus hatten es in den letzten Jahren schwer. Zu wenig hat sich weiterentwickelt, insbesondere die Spielsimulation war veraltet und absolut nicht nutzerfreundlich. Während in FIFA 19 wenigstens noch etwas mitgefiebert werden konnte, während der seelenlose Text über den TV flackert, war in FIFA 20 nach wenigen Sekunden einfach das Endergebnis da.