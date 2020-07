Handball, Frauen: Pokal Final4 mit Borussia Dortmund abgesagt

Nachdem die Saison in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) abgebrochen worden war, entschied sich die HBF dazu, keinen Meister zu küren. Dass damit ein anderer Entschluss getroffen wurde als bei den Männern, bei denen der THW Kiel zum Champion ernannt wurde, hatte besonders beim BVB für großen Ärger gesorgt .

Pokal-Final4 abgesagt

Denn die HBF sagte nun auch die Pokalendrunde in Stuttgart, das sogenannte Olymp Final4, ab. Neben Dortmund hätten die TuS Metzingen, der Thüringer HC und Frisch Auf Göppingen am 23. Und 24. Mai daran teilgenommen.

HBF findet keinen Ausweichtermin

Dortmund empört

"Wir hatten mit der Arena in Hamm einen Austragungsort und mit Ende August auch einen optimalen Termin direkt vor Saisonbeginn angeboten. Das wurde leider ausgeschlagen", sagte der BVB-Abteilungschef Andreas Heiermann laut den RuhrNachrichten: "In unseren Augen hat die HBF eine immense Chance verpasst, den Frauen-Handball nach der langen Pause wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken."