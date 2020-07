Legends of Runeterra: 20 Karten-Änderungen durch Patch 1.6

Patch 1.6 bringt mit dem Seelenblumenfest ein neues Lab und einen Eventpass in Legends of Runeterra. Trotz allem Neuen, schraubt Riot aber wie gewohnt auch an der Balance.

Mit Patch 1.6 startete nicht nur das Seelenblumenfest in Legends of Runeterra, es gab natürlich wie gewohnt auch einige Balance-Updates in Form von Karten-Änderungen. Insgesamt wurden 20 Karten der aktuellen Meta angepasst. Fans der Regionen Noxus und Ionia müssen sich am ehesten umgewöhnen - jeweils vier beliebte Karten wurden von Riot Games umgestaltet.