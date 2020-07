FC Bayern: Wo unterschreibt Thiago? FC Liverpool gilt als Favorit

Rummenigge bestätigt: Thiago will Bayern verlassen

Thiago will den FC Bayern im Sommer gerne verlassen. Mit dem FC Liverpool soll er sich bereits einig sein, doch landet der Mittelfeldstar wirklich bei den Reds?

Doch welche Vereine kommen für den 29-Jährigen überhaupt in Frage und welche Klubs sind in Corona-Zeiten überhaupt in der Lage, einen Transfer dieser Größenordnung zu stemmen?