Serie A: Juventus Turin verpasst frühzeitigen Meisterschaftsgewinn

Juventus Turin muss die Meisterfeier vertagen. Die Alte Dame verliert bei Udinese Calcio, hat an der Tabellenspitze aber weiter einen komfortablen Vorsprung.

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat den vorzeitigen Titelgewinn in der Serie A verpasst.

Das Team von Trainer Maurizio Sarri verlor am 35. Spieltag bei Udinese Calcio 1:2 (1:0) und muss damit noch mindestens bis Samstag auf den neunten Titelgewinn in Serie warten.

Juventus verliert in der Nachspielzeit

Sollte Bergamo am Freitag beim AC Mailand verlieren und Inter am Samstag beim CFC Genua nicht gewinnen, würde Juve auf der Couch seinen 36. Scudetto feiern. Die Turiner selbst treffen am Sonntag auf Sampdoria Genua.