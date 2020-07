Volleyball: Deutschland unterliegt Polen in einem Testspiel

In Zielona Gora unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani dem Weltmeister 1:3 (24:26, 16:25, 21:25, 27:25). Beide Teams hatten sich darauf geeinigt, mindestens vier Sätze zu spielen, normalerweise ist nach drei Gewinnsätzen Schluss. "Wir hatten wenig Energie und haben nicht so gepusht wie gestern", sagt Giani am Donnerstag. Außenangreifer Moritz Reichert meinte: "Es waren einige positive Sachen dabei."