Basketball: Satou Sabally vergleicht Rassismus mit einer Pandemie

Vor ihrem ersten Spiel in der WNBA spricht Satou Sabally in einem Interview über Rassismus. Für sie ist der Kampf dagegen noch lange nicht beendet.

Für Nationalspielerin Satou Sabally ist der Kampf gegen Rassismus noch lange nicht zu Ende. "Viele Leute müssen noch akzeptieren, dass Rassismus wirklich existiert. Auch wenn sie es selbst nicht unmittelbar erleben", sagte die 22-Jährige in einem Interview mit dem ehemaligen NBA-Spieler Caron Butler: "Im Grunde ist es eine Pandemie, genauso wie Corona zurzeit."

Das momentan bestehende Bewusstsein für das Thema durch die Black-Lives-Matter-Bewegung müsse auch zukünftig in den Köpfen bleiben. Menschen "die es leid sind, würde ich gerne eine Frage stellen: Was glaubst du, wie sich Schwarze fühlen? Du kannst dein Handy einfach ausmachen und dir die Videos und schlimmen Geschichten nicht mehr angucken", betonte Sabally: "Schwarze erleben diese Dinge jeden Tag. Du bist es vielleicht leid, diese Sachen in deiner Timeline zu sehen. Wir sind es leid, immer noch Rassismus zu erleben."