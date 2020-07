BVB-Neuzugang Jude Bellingham: Trikotnummer 22 bei Birmingham City wird nicht mehr vergeben

BVB-Neuzugang Jude Bellingham hat sich am Mittwoch mit dem Klassenerhalt von Birmingham City verabschiedet - nun versüßt der englische Zweitligist seinem Mittelfeldspieler den Abschied mit einer besonderen Geste.

Zehn Jahre lang spielte der 17-Jährige für Birmingham und absolvierte insgesamt 44 Profi-Partien für den Verein. Damit hat Bellingham offenbar derart große Spuren hinterlassen, dass der Klub seine Rückennummer 22 nicht mehr vergeben will.

"In bemerkenswert kurzer Zeit ist Jude zu einer tragenden Figur bei den Blues herangereift. Er hat gezeigt, was man mit Talent, harter Arbeit und Engagement erreichen kann", heißt es in einem Statement auf der Vereinshomepage.