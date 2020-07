Ecuador: Jordi Cruff tritt vor erstem Spiel als Nationaltrainer zurück

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Jordi Cruyff ist bei seinem Engagement als Nationaltrainer von Ecuador noch vor seinem ersten Spiel zurückgetreten. Dies teilte der ecuadorianische Fußballverband (FEF) am Donnerstag mit.

Cruyff während Coronakrise in Europa

Über die Gründe des plötzlichen Rücktritts wurde zunächst nichts bekannt. Jordi Cruyff hatte sich in den vergangenen Monaten wegen der Coronakrise in Europa aufgehalten, sollte aber ab dem 17. Juli in Ecuadors Hauptstadt Quito seine Arbeit vor Ort fortsetzen. Doch dazu kam es nicht.