MotoGP: Marc Márquez erhält Startfreigabe für Andalusien-GP

Trotz seines gerade erst operierten Armbruchs dürfte Marc Márquez am Sonntag starten. Jetzt liegt es am Serienmeister, ob er wirklich mitfährt.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez darf nur wenige Tage nach seiner Operation am gebrochenen Arm beim Großen Preis von Andalusien in Jerez antreten.

Die Rennärzte erteilten dem 27 Jahre alten Spanier am Donnerstag nach einer eingehenden Untersuchung die medizinische Freigabe. Damit steht zumindest aus ärztlicher Sicht einem Start des Honda-Piloten beim zweiten Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr) nichts mehr im Wege.

Márquez war beim Saisonauftakt am vergangenen Sonntag ebenfalls in Jerez auf Rang drei liegend schwer gestürzt und hatte sich dabei einen Bruch des rechten Oberarms zugezogen. Am Dienstag war er in Barcelona vom Spezialisten Dr. Xavier Mir operiert worden. Anschließend war eigentlich mit einer Zwangspause für Marquez gerechnet worden.