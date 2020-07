Daniel Baier und FC Augsburg trennen sich - das merkwürdige Aus des Kapitäns

Das Transferfenster ist in den internationalen Top-Ligen wieder geschlossen. Doch schon jetzt ranken sich - trotz Corona - die nächsten Gerüchte um neue Spielerverpflichtungen. SPORT1 fasst die Wechselgerüchte der Bundesliga und im internationalen Fußball zusammen © SPORT1-Montage: Getty Images/iStock

MANCHESTER UNITED: Dass Jadon Sancho in der kommenden Saison bei den Red Devils spielen könnte, gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Der BVB-Star dürfte in Corona-Zeiten selbst den schwerreichen Klubbesitzern zu teuer sein. Eine Alternative zu Sancho... © Getty Images

ist laut "Manchester Evening" Thiago Almada. Der 19-Jährige von Velez Sarsfield wird in seinem Heimatland Argentinien bereits als "nächster Messi" bezeichnet und ist in der Lage, entweder auf dem Flügel oder in einer zentraleren Rolle zu spielen © Getty Images