Formel 1: Schumacher-Architekt Rory Byrne soll Ferrari wieder stark machen

Ferrari reagiert auf die Krise und strukturiert die Technikabteilung um. Rory Byrne gerät in den Fokus. Dieser hatte großen Anteil an den Schumacher-Erfolgen.

Ferrari strukturiert kräftig um

"Wir nehmen Änderungen an der technischen Seite der Organisation vor, um das Design und die Entwicklung im Bereich der Fahrzeugleistung zu beschleunigen. Diese Richtungsänderung war nötig, um klare Linien in Verantwortlichkeit und Arbeitsabläufe zu ziehen und gleichzeitig unser Vertrauen in die technische Qualität unserer Firma zu stärken", sagte Teamchef Mattia Binotto.

Byrne mitverantwortlich für Schumacher-Ära

Der Südafrikaner blieb im Hintergrund an Bord, doch nun soll seine Stimme wieder mehr Gehör finden, damit Ferrari an frühere Erfolge anknüpfen kann.

Byrne steht ungern im Rampenlicht

Byrne kam 1981 mit dem Toleman-Rennstall, der am Ende der Saison 1985 von Benetton übernommen wurde, in die Formel 1 und war einer der großen Wegbereiter von Schumachers ersten zwei WM-Titeln (1994, 1995).

Nur Newey noch erfolgreicher

Auf den Rennstrecken ließ er sich dennoch selten blicken. "Was soll ich an der Strecke? Ich habe an den Rennwochenenden keinerlei Funktion und würde so nur Zeit verschwenden, die ich im Büro besser nutzen kann", erklärte Byrne einst.