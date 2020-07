FIFA: Team of the Week 42 kommt mit Verspätung

Harry Kane führt mit seiner 94er Gesamtstärke das Team der Woche 42 an © EA Sports / SPORT1

Nachdem das letzte TOTW in der Community aufgrund fehlender Starpower auf wenig Gegenliebe stieß, ist das aktuelle Team wieder gespickt mit Stars wie Kane und Isco.

Normalerweise erscheinen die FIFA Teams of the Week (TOTW) wöchentlich am Mittwoch um 16:00. Nachdem gestern um 17:00 Uhr aber das Paris-Saint-Germain-Star Kylian Mbappé zierende FIFA21-Cover erschienen ist, befürchteten einige Fans schon, dass das die 42. Ausgabe des TOTW ausfallen könnte.