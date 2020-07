Ralf Rangnicks geplatzter Deal bei AC Mailand: Das steckt dahinter

Seit Monaten ging das Gerücht um, doch am Ende ist der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Traditionsklub AC Mailand geplatzt .

Auf SPORT1 -Nachfrage wollte er sich nicht weiter zu der Sache äußern. Doch war die Entscheidung wirklich so geräuschlos und einvernehmlich?

Milan von Platz 14 in die Europa League?

Wer Rangnick kennt, der weiß, dass ihn extreme Herausforderungen reizen. Milan - unter den damaligen Voraussetzungen - wäre so eine Herausforderung gewesen.

Damals belegte der Verein Platz 14 und versank im Mittelmaß, inzwischen hat Milan wieder in die Spur gefunden und es winkt sogar die Qualifikation für die Europa League.

Am Dienstagabend setzte Milan mit einem 2:1-Erfolg bei US Sassuolo seinen Aufwärtstrend fort .

Lob und Verlängerung für Stefano Pioli

Die Coronakrise trug also sicherlich auch dazu bei, dass aus der Liaison zwischen Rangnick und Milan nichts wurde. Denn während in anderen Vereinen vorschnell Personalentscheidungen getroffen wurden, wurde bei Milan die Situation in Ruhe beobachtet, analysiert und bewertet. Mit dem Ergebnis, dass Pioli das Vertrauen ausgesprochen bekam.