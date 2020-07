Twitch startet Sportkanal - Pläne mit Real Madrid, Arsenal und Co

Während auf Twitch vor allem Gaming- und eSports-Content zu sehen ist, will das von Amazon geführte Unternehmen sich weiter ausbreiten. Jetzt kommt der Sport.

Bereits seit einiger Zeit sind vereinzelte Sportevents auf Twitch zu sehen. Die Formel 1 fand den Weg auf die Plattform, Teile der Premier League, die auf Amazon Prime zu sehen waren, konnten auch auf Twitch verfolgt werden. Allerdings nur in Großbritannien.

Champions League auf Twitch

Neben der bereits vorhandenen Thursday Night Football wird in der übernächsten Saison auch die Champions League dazukommen. Durch die Rechtevergabe an Amazon können 16 Spiele in Deutschland auch über die Streaming-Plattform gezeigt werden. Weitere Lizenzen können folgen.