FC Schalke 04 und Jens Buchta wollen nicht im Mittelmaß versinken

Trotz großer Sparzwänge will der FC Schalke 04 nicht im Mittelmaß versinken. Jens Buchta stellt die ersten Maßnahmen vor, warnt aber vor zu großen Erwartungen.

Der finanziell und auch sportlich stark gebeutelte FC Schalke 04 will trotz der kommenden Umstrukturierungen und Neuausrichtungen nicht im Mittelmaß versinken.

Dies stellte der neue Aufsichtsratschef Jens Buchta klar und äußerte sich erstmals öffentlich zu den bevorstehenden Veränderungen beim Revierklub. Der 57 Jahre alte Wirtschaftsjurist, der im vergangenen Monat den Posten des zurückgetretenen Clemens Tönnies übernommen hatte, stellt direkt konkrete Forderungen, will aber auch den sportlichen Anspruch nicht missen.

Buchta: Kein "Bekenntnis zum Mittelmaß"

"Wir werden natürlich in den nächsten zwei, drei Jahren bestimmte Veränderungen bei der Finanzstruktur der Mannschaft vornehmen müssen, das bringt die Situation mit sich. In dieser Zeit sollten wir nicht die internationalen Plätze als Ziel ausgeben. Das ist aber keinesfalls ein Bekenntnis zum Mittelmaß", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wer wird neuer Finanzvorstand?

"Mein Eindruck war immer: Wir sind als Aufsichtsrat zu weit weg von dem, was im Verein passiert. Bei Dingen wie der Härtefallregelung oder - ganz eklatant - bei der Frage, was mit der Mannschaft in der Corona-Pause passiert ist, muss der Aufsichtsrat Antworten bekommen", erklärte Buchta die angestrebten Maßnahmen.