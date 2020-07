WWE: NXT Champion Keith Lee legt North American Championship nieder

Das Super-Schwergewicht, das in einem Title vs. Title Match gegen Adam Cole vor zwei Wochen neben seiner North American Championship auch die NXT Championship gewann, legte seinen zuerst gewonnenen Titel nieder.

General Manager William Regal legte daraufhin fest, dass der neue North American Champion in einem Ladder Match bei NXT TakeOver am 22. August bestimmt werden soll.

Karrion Kross nimm Keith Lee ins Visier

Bis dahin würden einige Triple Threat Matches steigen, deren Sieger sich für das Ladder Match qualifizieren. Das erste Qualifikations-Match gab es bereits in dieser Ausgabe, überraschend setzte sich Nachwuchsmann Bronson Reed gegen Jonny Gargano und Roderick Strong durch. In einem zweiten Quali-Duell treten kommende Woche Finn Balor, Dexter Lumis und Timothy Thatcher um einen Spot im Ladder Match an.