FSV Mainz 05: Ronael Pierre-Gabriel in Brest attackiert

Ronael Pierre-Gabriel ist an Stade Brest verliehen © Imago

Schock für den Mainzer Ronael Pierre-Gabriel! Der Abwehrspieler, der nach Brest verliehen wurde, wird in Frankreich attackiert.

Ronael Pierre-Gabriel wurde zuletzt vom 1. FSV Mainz 05 an Stade Brest verliehen, um in der Ligue 1 Spielpraxis und Erfahrungen zu sammeln.

Unbekannte griffen Pierre-Gabriel in Brest an und zündeten anschließend sein Auto an. Das Fahrzeug brannte komplett aus, der Abwehrspieler wurde verletzt.