AEW: Sammy Guevara demaskiert sich und entscheidet Main Event

Bei der Wochenshow Dynamite - der ersten regulären Ausgabe, nachdem die vergangenen drei Wochen unter den Mottos Fight for the Fallen und Fyter Fest standen, traf Jericho mit seinem Inner Circle am Ende auf den Jurassic Express.

Dieser hatte den Circle in der vergangenen Woche mit einer riesigen Ladung Orangensaft , die von der Hallendecke in den Ring fiel, überrascht. Jericho forderte Revanche und trat mit Partner Jake Hager (Jack Swagger) gegen die Jurassic-Parc-Mitglieder Luchasaurus und Luke Perrys Sohn Jungle Boy an.

Sammy Guevara kehrt von Suspendierung zurück

Die Ergebnisse von AEW Dynamite:

AEW TNT Championship - No Disqualification Match: Cody (c) besiegt Eddie Kingston

MJF besiegt Griff Garrison

Falls Count Anywhere Match: The Young Bucks besiegen The Butcher and The Blade

Diamanté besiegt Ivelisse

Adam Page besiegt Alan Angels

The Inner Circle (Chris Jericho und Jake Hager) besiegen Jurassic Express (Jungle Boy und Luchasaurus)