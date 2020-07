BVB will keinen Ersatz für Erling Haaland trotz Erfahrung nach Alcácer

"Nicht zu wenig Tore geschossen"

84 Saisontore allein in der Bundesliga können sich sehen lassen - allerdings kam die Dortmunder Tormaschine erst mit Haaland so richtig ins Rollen, der in der Winterpause verpflichtet wurde.

Watzke 2019: "Haben Backup versäumt"

Nach dem Abgang von Alcácer soll nun also erneut kein Ersatz, in diesem Fall für Haaland, geholt werden.

Sancho, Hazard und Reyna müssten einspringen

Bei einem Ausfall von Haaland müssen also wie bereits in der vergangenen Saison Jadon Sancho, Thorgan Hazard oder Giovanni Reyna in der Sturmzentrale einspringen. Dazu kommt, dass Stürmertalent Youssoufa Moukoko am 20. November seinen 16. Geburtstag feiert und somit spielberechtigt für die Bundesliga wäre. Der 15-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison für die U19 in 28 Einsätzen 38 Tore.