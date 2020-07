Beachvolleyball: "Road To Timmendorfer Strand" - das sind die Männer-Teams

Auf der "Road to Timmendorfer Strand" (LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) legen jetzt die Herren los. SPORT1 zeigt, auf welche Duos man besonders achten muss.

Die Stars in Düsseldorf zum Durchklicken:

Bei der Road To Timmendorfer Strand in Düsseldorf (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und bereits ab 17 Uhr im LIVESTREAM) suchen acht Top-Teams den ersten Sieger nach der Coronapause. Dazu kämpfen acht weitere Teams um das begehrte Ticket für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand.