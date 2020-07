FC Bayern: Uli Hoeneß rief Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt aus der Karibik zurück

In mehr als 40 Jahren hat Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt einiges erlebt. Was ihm aber im Frühjahr 1989 passierte, ist ihm immer noch ein Rätsel.

So berichtet er davon, dass er eigentlich nie entspant hatte Urlaub machen können. "Damals sind wir oft nach Frankreich in Urlaub - und immer wieder musste ich für ein paar Tage zurück nach München. 'Das kann so nicht weitergehen', sagte ich zu meiner Frau. Also flogen wir nach Antigua, und sagten niemandem, wo wir sind. Wir waren einfach weg", erinnert sich der gebürtige Niedersachse.