Premier League, Pokalübergabe: FC Liverpool und Jürgen Klopp begeistert gefeiert

Tausende Fans strömten schon am Nachmittag in die Pubs rund um das Stadion an der Anfield Road. Diese sind zwar geöffnet. Dennoch warnten die lokalen Behörden und Liverpools Trainer Jürgen Klopp davor, in Massen zum Stadion zu ziehen.