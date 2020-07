Premier League: Manchester United - West Ham United 1:1, Pogba verursacht Elfmeter

Pogba verursacht Elfmeter

Das Team von Ole Solskjaer hat sein Schicksal vor dem Saisonfinale ohnehin in der eigenen Hand. Am 38. und letzten Spieltag am Sonntag tritt es bei Leicester City an, ein Unentschieden würde United für das CL-Ticket genügen. Leicester steht mit 62 Zählern hinter United (63) auf dem fünften Rang. Der FC Chelsea rangiert dazwischen auf Platz vier (63).