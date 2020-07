Scuderia Ferrari: Reaktion auf Ungarn-Debakel? Mattia Binotto gibt Macht ab

...noch Kevin Magnussen die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

RENAULT: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für Renault © Getty Images

Nun zieht Binotto aus der Krise also erste Konsequenzen und erklärt: "Wir nehmen Änderungen an der technischen Seite der Organisation vor, um das Design und die Entwicklung im Bereich der Fahrzeugleistung zu beschleunigen. Diese Richtungsänderung war nötig, um klare Linien in Verantwortlichkeit und Arbeitsabläufe zu ziehen und gleichzeitig unser Vertrauen in die technischen Talente unserer Firma zu stärken. Die Abteilung von Enrico Cardile wird auf die Erfahrung von Rory Byrne und etablierten Ingenieuren wie etwa David Sanchez setzen können."