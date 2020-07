Kylian Mbappé ziert das Cover von FIFA 21

EA SPORTS enthüllt heute den französischen Superstar Kylian Mbappé als Coverstar von FIFA 21. Mbappé ist bereits in seinem jungen Alter ein Star und repräsentiert die nächste Generation großer Fußballer. Neben seinem Weltklassetalent verkörpert er den Geist der globalen FIFA-Community, indem er Fußball mit Lifestyle verknüpft und Millionen Menschen auf der ganzen Welt über den Fußball verbindet. Der neue FIFA 21-Coverstar hat entscheidende Tore bei Weltmeisterschaften geschossen, Liga-Titel gewonnen, wurde 2017 zum Golden Boy ernannt und im Alter von 20 Jahren zum Spieler des Jahres der Ligue 1 gewählt.

Seinen ersten Profivertrag unterzeichnete er 2016. Nun kann Kylian Mbappé die Ernennung zum offiziellen FIFA-Coverstar in die Liste seiner Erfolge aufnehmen.

Ein Traum wird wahr

"Auf dem Cover von EA SPORTS FIFA zu sein, ist ein wahr gewordener Traum. Von meiner Zeit bei Bondy über Clairefontaine bis hin zur Weltmeisterschaft ist dies ein weiterer großer Meilenstein. Ich spiele dieses Spiel seit meiner Kindheit und fühle mich geehrt, eine ganz neue Generation von Fußballern zu repräsentieren und in der gleichen Gruppe zu sein wie viele andere herausragende Fußballer, mit denen ich diese Ehre nun teile", sagt Kylian Mbappé.

"Da sich unsere FIFA-Franchise rasant auf die nächste Generation des Spielerlebnisses zubewegt, wissen wir, dass unser Coverstar sowohl die Zukunft unseres Spiels als auch die Zukunft des gesamten Fußballs verkörpern muss. Kylian repräsentiert das, was wir in diesem Jahr in FIFA 21 einbringen, von seinem Bekenntnis zur Weiterentwicklung von Fußballkultur und Lifestyle über seine weitreichende soziale Vernetzung bis hin zu seinem unerbittlichen Wunsch, sein Spiel auf das nächste Level zu bringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Kylian das Franchise voranzutreiben", äußert Cam Weber, EVP und Group GM, EA SPORTS.