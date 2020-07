LoL Esports: Riot Games erfindet Marke neu

League blickt in die Zukunft

Riot Games veröffentlichte ein neues Design ihrer eSports-Plattform LoL Esports. Ausrichtung und Farbe des neuen Logos sind eine Hommage an die Spielkarte Summoner‘s Rift. Das Logo soll bei allen kompetitiven Veranstaltungen zum Einsatz kommen, um eine deutliche Trennung zwischen dem Spiel selbst und dem Sport dahinter zu schaffen. Das Update soll laut John Needham, Riot’s Head of Esports, ein "Schritt in die Moderne sein, während wir das Spiel, das alles ermöglichte, ehren." Needham weiter: "Von aufregenden regionalen Wettkämpfen mit Millionen von Zuschauern bis zur ikonischen Pokalübergabe bei den Weltmeisterschaften – es spiegelt sich alles in LoL Esports wieder."