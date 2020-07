RB Leipzig steigt ohne Halstenberg, Sabitzer und Hwang in Training ein

Mit Neuzugang Benjamin Henrichs absolviert RB Leipzig sein erstes Treamtraining nach der kurzen Sommerpause. Markus Krösche hofft auf einen Coup in der Champions League.

RB Leipzig ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Trainer Julian Nagelsmann versammelte die Spieler des Champions-League-Viertelfinalisten um 14.30 Uhr auf dem Klubgelände am Cottaweg zur ersten gemeinsamen Einheit auf dem Rasen. Am Montag und Dienstag hatten zunächst die obligatorischen Diagnostik- und Leistungstests auf dem Plan gestanden.