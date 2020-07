WWE: Ehefrau von Ric Flair an Corona erkrankt - Hall of Famer gesund

Die Ehefrau von Ric Flair ist am Coronavirus erkrankt, auch um ihn selbst gibt es Gerüchte. Flair tritt dem entgegen - und missachtet die Hygiene-Regeln in den USA.

Flair holt Kaffee ohne Maske

Flair gab an, "in bester Verfassung zu sein" und lediglich Husten zu haben. Seine Ehefrau würde dagegen "sehr krank" sein.

Die Berichte kommen kurz nach einer Aufnahme ans Tageslicht, auf der der "Nature Boy" zu sehen ist, wie er am vergangenen Freitag in einem Drive-In bei der Kaffeekette Starbucks in Georgia Kaffee holte und dabei im Auto keine Maske trug.

Regelmäßige Auftritte bei WWE

Der Hall of Famer hielt sich in den vergangenen Wochen auch immer wieder bei Aufzeichnungen der WWE-Show Monday Night RAW im Performance Center in Orlando auf, in dem Ende Juni ein großer Coronaausbruch mit 30 bis 40 positiven Fällen stattfand. Obwohl die Wrestling-Liga erst seitdem regelmäßig Coronatests abhält und ihre Hygienemaßnahmen verstärkt hat, lobte er das Vorgehen von WWE. "Ich sag dir was. Bei einem WWE-Event bist du sicherer als bei einem Supermarktbesuch", erklärte er in einem Podcast.