Boomers vs. Zoomers: NAVIs alter und neuer CS:GO Kader im Duell

Am 1. August geht es zwischen den alten und neuen Spielern zur Sache © Natus Vincere

Natus Vincere zählen zu den altgedienten Teams in der Welt von Counter-Strike. In einem Showmatch dürfen jetzt die alten Hasen gegen die jungen Wilden ran.

Zu Zeiten von Counter-Strike 1.6 im Jahr 2010 dominierte NAVIs Lineup die Szene. Und auch in CS:GO sind die Jungs um Ausnahmetalent Aleksandr " s1mple " Kostyliev stets unter den besten Teams der Welt zu finden. Am ersten August wird zwischen den alten und neuen Spielern ein Showmatch ausgetragen. Ab 15:00 geht das Spektakel auf Twitch live .

Die 1.6 "Boomers"

2010 war das Jahr von Natus Vincere. Sie gewannen eine Reihe internationaler Titel, darunter die IEM IV Weltmeisterschaft, die ESWC, WCG und die DreamHack Winter. Bis zum Wechsel in Counter-Strike: Global Offensive im Jahr 2012 konnte das Team auch noch die IEM V Weltmeisterschaft und die IEM VI Global Chellenge Kiev gewinnen. Im neuen Game ging es dann nicht mehr so erfolgreicher weiter und im Juli 2013 zerbrach das Team am Weggang von Yegor "markeloff" Markelov, der noch 2010 zum besten Spieler der Welt ernannt worden war.