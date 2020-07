WWE: Rey Mysterio sollte Auge bei Extreme Rules komplett verlieren

Auch einige Tage nach der Großveranstaltung "The Horror Show at Extreme Rules" bewegt das Finish des Matches zwischen Rey Mysterio und Seth Rollins die Wrestling-Welt.

Im sogenannten Eye for an Eye-Match blendete die Wrestling-Liga WWE am Ende eine Szene ein, wie ein (angebliches) Auge Mysterios aus der Augenhöhle gelöst wurde und der blutige Augapfel unter dem Handschuh der WWE-Legende heraus schaute.